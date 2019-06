Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Naststätten

Montabaur (ots)

Am 25.06.2019 im Zeitraum von 14:50 Uhr - 15:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, vermutlich in der Straße In der Au 5 in Naststätten auf dem Parkplatz des dortigen DM's, kurz vor dem Haupteingang. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen blau Hyundai. Nach bisherigen Ermittlungsstand streifte wohl ein anderes Fahrzeug den parkenden Hyuandai an der hinteren Stoßstange. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion in St. Goarshausen 06771/93270 erbeten.

