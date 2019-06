Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu schwerem Motorradunfall (3711518)

Weinähr (Gelbachtal) (ots)

Am Abend des 23.06.2019 befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die L 325 im Gelbachtal in Richtung Dies/Montabaur. Der erste Fahrer der Dreier-Gruppe kam mit seiner Sozia nach einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Beide wurden in die Leitplanke geschleudert und hierbei schwer verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Die L 325 war für drei Stunden gesperrt.

