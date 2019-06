Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Streitschlichtung gescheitert - ein Polizist leicht verletzt

65626 Birlenbach (ots)

Birlenbach - Am Sonntag, den 23.06.2019 gegen 00.00 Uhr wurden von Anwohnern in Birlenbach eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die lautstark in der Schulstraße unterwegs waren. Durch die Streife der PI Diez wurde festgestellt, dass sich innerhalb dieser Gruppe zwei Jugendliche streiten und eine körperliche Auseinandersetzung unmittelbar bevorstand. Um die alkoholisierten Jugendlichen zu trennen wurden Platzverweise ausgesprochen. Dies nahm ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe zum Anlass zunächst verbal aggressiv und beleidigend seinen Unmut gegenüber der Polizei zu zeigen. Er stellte sich zwischen den Beamten und der Person, die den Platzverweis erhalten hatte und näherte sich auf kürzeste Distanz dem Beamten. Auch er erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Es folgte ein Gerangel, bei dem sich der Polizist eine Verletzung am Finger zuzog. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

