Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Selters (ots)

Am 21.06.2019, gegen 12:15 Uhr, kam es in Selters, in der Schützstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein vermutlich ortsfremder Lkw-Fahrer nutzte das Firmengelände der Fa. Neuhaus zu einem Wendemanöver. Dabei beschädigte dieser mit der Rückseite des Fahrerhauses einen Verankerungspfosten des Einfahrtstores und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur.

