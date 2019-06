Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiispektion Straßenhaus vom 23.06.2019

Pleckhausen (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Pleckhausen - In der Nacht von Mittwoch, 19.06.2019 auf Donnerstag, 20.06.2019 haben bislang unbekannte Täter das Bushaltehäuschen und mehrere Spielgeräte am Spielplatz des Kindergartens in Pleckhausen mit Graffiti beschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

