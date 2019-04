Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Verkehrszählgerät beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Weil sie es vielleicht für einen "Blitzer" hielten, haben unbekannte Täter in der Mainzer Straße ein Verkehrszählgerät beschädigt. Die Verkehrsplanungsfirma, die das Gerät installiert hat und betreibt, meldete den Vorfall am Dienstag.

Demnach haben sich Unbekannte in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr an dem sogenannten "Scout", der lediglich Verkehrsdaten erhebt, zu schaffen gemacht. Sie richteten dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro an.

Hinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. | cri

