POL-PPWP: Unaufmerksamkeit kostet mehrere tausend Euro

Eine kleine Unaufmerksamkeit hat am Dienstagnachmittag am "Mainzer Tor" zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro geführt. Eine 73-jährige Autofahrerin erkannte kurz nach 16 Uhr offenbar zu spät, dass das Pkw-Anhänger-Gespann vor ihr stark bremste. Weil die Frau vermutlich auch zu wenig Sicherheitsabstand gehalten hatte, prallte sie mit ihrem Wagen auf den Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Zugfahrzeug, also den Pkw davor geschoben.

Das Auto der Unfallverursacherin wurde im gesamten Frontbereich stark beschädigt. An dem Pkw-Anhänger ist vermutlich Totalschaden entstanden, und am Zugfahrzeug wurde die hintere Stoßstange eingedrückt. Der Anhänger musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. | cri

