Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich im Vorbeifahren ist in der Spinozastraße ein Auto gerammt und beschädigt worden. Die Polizeiinspektion 1 sucht den Verursacher und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0631 / 369 - 2150.

Die betroffene Fahrerin des beschädigten Autos entdeckte die "Bescherung" am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr und meldete sie der Polizei. Nach Angaben der Frau hatte sie den grauen Hyundai i20 am Montagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Als sie ihn am Dienstagmittag wieder benutzen wollte, stellte sie den Schaden im hinteren Bereich der Fahrerseite fest. Nach dem Schadensbild zu urteilen, könnte der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug entstanden sein, bei dem Ladung seitlich herausragte.

Näheres ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. | cri

