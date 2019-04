Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto beschmiert und zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in der Kolbenstraße angerichtet. Über die Online-Wache ging bei der Polizeiinspektion 1 die Anzeige einer Frau aus der Südpfalz ein, dass ihr Pkw am Wochenende in Kaiserslautern beschädigt wurde.

Die Täter hatten in der Zeit zwischen Samstagnacht (30.3.), 0.10 Uhr, und Sonntagnacht (31.3.), 3 Uhr, den VW Golf 7 über die komplette Fahrerseite sowie am Heck zerkratzt. Außerdem beschmierten sie die Fahrerseite mit einer unbekannten Paste.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im vierstelligen Bereich. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Hinweise von Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden von der Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 entgegen genommen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell