Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Minibagger gestohlen

Hildesheim (ots)

(jpm)In der Frankenstraße in Hildesheim wurde in der Zeit zwischen dem 15.03.2019, 13:00 Uhr, und dem 18.03.2019, 08:00 Uhr, ein dort abgestellter Minibagger gestohlen.

Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma stellte den Bagger am vergangenen Freitag in der Frankenstraße, zwischen Senator-Braun-Allee und Feldrenne, ab. Am Montagmorgen wurde durch den gleichen Mitarbeiter das Fehlen der Baumaschine festgestellt.

Es handelt sich um einen Bagger des Herstellers Caterpillar, Typ 301.8, Farbe orange.

Es ist anzunehmen, dass die bisher unbekannten Täter den Bagger mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert haben.

Zeugen, denen in Zusammenhang mit dem Diebstahl etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

