Feuerwehr Krefeld

FW-KR: PKW Brand in einer Halle

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr wurde um 10:25 Uhr zu einer Recyclingfirma auf dem Sterkenhofweg gerufen. Dort war vermutlich bei Schweißarbeiten im Werkstattbereich einer Halle ein PKW in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es einem Mitarbeiter der Firma den brennenden PKW mit Hilfe eines Gabelstaplers aus der Halle zu entfernen. Dabei verletzte er sich leicht. Er wurde von einem Notarzt vor Ort untersucht. Eine Weiterbehandlung ist nicht erforderlich. Die Feuerwehr konnte den PKW dann vor der Halle rasch ablöschen. Aktuell laufen noch Lüftungsmaßnahmen und Kontrollen in der Halle auf weitere Brandnester. Der Einsatz wird in Kürze beendet. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie Rettungswagen und ein Notarzt des Rettungsdienstes der Stadt Krefeld mit 37 Einsatzkräften.

