Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude in Krefeld

Krefeld (ots)

Am Morgen des 27.02.19 gegen 03.30 wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Dachstuhlbrand zur Kölner Straße 21 gerufen. Bei Eintreffen schlugen Flammen aus dem Dach. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Brandausbreitung auf die Nachbarbebauung nicht ausgeschlossen werden. Die Bewohner des Gebäudes sowie auch der beiden an-grenzenden Wohnhäuser hatten ihre Wohnungen schon unverletzt verlassen und wur-den vorübergehend in einem Bus der SWK betreut. Ein Hundewelpe befand sich, nach Auskunft einer Bewohnerin noch im Nachbargebäude. Das Tier wurde von der Feuer-wehr aus dem Gebäude geholt und wieder in die Obhut seiner Halterin gegeben. Der Brand wurde im Innenangriff und mit Hilfe von zwei Drehleitern von außen umfas-send bekämpft. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Brandes auf die Nachbargebäude verhindert werden. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Fischeln sowie der Rettungsdienst. Die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Oppum, Traar, Hüls, Uerdingen und Gellep-Stratum besetzt. Das Brandgebäude ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Krefeld

Pressesprecher

Kai Günther

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell