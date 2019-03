Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, wurde in der Prälat-Benz-Straße ein blauer PKW Suzuki an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Haus-Nr. 35. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell