Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in einen Gewerbebetrieb - Festnahme von Tatverdächtigen Weinsheim

KI Wittlich (ots)

Am Montag, dem 18.03.2019, gegen 20:30 Uhr, teilte ein Lkw-Fahrer der Polizei in Prüm mit, dass er im Industriegebiet in 54595 Weinsheim vier verdächtige Personen gesehen habe, die aus einem Pkw ausgestiegen und in Richtung eines Firmengeländes gelaufen seien. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten am Einsatzort der fragliche Pkw und eine männliche Person festgestellt werden. Im Pkw wurden typische Einbruchsutensilien aufgefunden. Die Überprüfung des fraglichen Firmengeländes ergab, dass die Umzäunung aufgeschnitten und ein Fenster des Firmengebäudes eingeschlagen wurde. Die Person wurde daher vorläufig festgenommen. Die Fahndung nach den drei anderen Personen verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 04:00 Uhr konnten aufgrund der Meldung eines weiteren aufmerksamen Lkw-Fahrers drei weitere Tatverdächtige, die entlang der B 51, aus Richtung Prüm kommend, zu Fuß in Richtung Stadtkyll unterwegs waren, vorläufig festgenommen werden. Die vier Verdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier am 19.03.2019 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Trier vorgeführt, der gegen sie Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

