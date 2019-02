Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall im Begegnungsverkehr

Rodalben (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, kam es bei der Einmündung Kirchstraße - Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW-Golf wollte von der Marienbrücke kommend in die Hauptstraße nach rechts abbiegen. Ein von dort kommender BMW wollte entgegengesetzt von der Hauptstraße in die Kirchstraße einbiegen. Im Kurvenverlauf streiften sich beide Fahrzeuge und es entstand Sachschaden.

