POL-RT: Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten

Reutlingen (ots) - Grafenberg (RT): Zu einem Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten ist es am Montagabend auf der Bundesstraße 313 kurz nach dem Ortsausgang von Grafenberg gekommen. Der 25-jährige Lenker eines VW-Golf befuhr gegen 17.50 Uhr die Nürtinger Straße von Grafenberg her kommend in Richtung Nürtingen. Vermutlich infolge Unachtsamkeit erkannte er den circa 300 Meter nach Grafenberg folgenden Kreisverkehr zu spät, geriet mit seinen Rädern auf einen vor diesem befindlichen Verkehrsteiler und nachfolgend auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte er mit einem aus dem Kreisverkehr ausfahrenden 40-jährigen Lenker eines VW. Die drei Insassen im Verursacherfahrzeug sowie der 40-Jährige zogen sich bei dem Unfallgeschehen alle leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle für circa 2 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Robert Heinrich, Tel. 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell