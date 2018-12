POL-RT: Zahlreiche BMW aufgebrochen; Brand in Wohnhaus

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Pkw-Aufbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf hochwertige Lenkräder hatten es Pkw-Aufbrecher im Laufe des Wochenendes abgesehen. In der Zeit von Samstag, 15.30 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, begaben sich die Unbekannten in den Hinterhof eines Autohändlers in der Dornierstraße in Sirnau. Dort schlugen sie an sieben Fahrzeugen der Marke BMW jeweils eine Seitenscheibe ein. Anschließend bauten die Täter die Lenkräder der Marke "M-Sportlenkrad Airbag Multifunktion" aus. Weiterhin fehlte aus einem der Pkw ein hochwertiges Navigationsgerät. Der Wert des Diebesguts wird mit rund 20.000 Euro angegeben. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf zirka 3.500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Berkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3451595 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Nürtingen (ES): Brand in einem Wohnhaus

Zu einem Wohnhausbrand in der Nürtinger Ludwigstraße ist am Montagvormittag ein Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Aus bislang ungeklärter Ursache war um 10.20 Uhr in einer Küche im ersten Stock das Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner im Erdgeschoss bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Flammen vom ersten Stock ins Dachgeschoss ausgebreitet und schlugen bereits aus dem Dach hindurch. Der Feuerwehr gelang es, ein weiteres Ausbreiten auf die Nachbargebäuden zu verhindern. Durch herabfallende Dachziegel wurden mehrere vor dem Haus geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach gab es keine Verletzten. Am Dienstag werden Spezialisten der Kriminaltechnik mit den Ermittlungen zur Brandursache beginnen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei setzte neben acht Streifenwagen auch einen Polizeihubschrauber zur Fertigung von Lichtbildern ein. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 150.000 Euro. (ms)

