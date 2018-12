POL-RT: Wohnhausbrand

Reutlingen (ots) - Leinfelden-Echterdingen (ES): Dachstuhlbrand

Am Samstagabend ist in Echterdingen ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das Feuer wurde über Notruf gegen 21.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen stand eine Dachstuhlhälfte in Flammen. Die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit 12 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften anrückte, begann sofort mit der Brandbekämpfung. Alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an.

