POL-RT: Kind bei Verkehrsunfall verletzt; Einbruch in Einfamilienhaus; Brand einer Reinigungsmaschine

Reutlingen (ots) - Unachtsam über die Fahrbahn gerannt

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein neunjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in der Hopfengartenstraße ereignet hat. Das Kind wollte kurz vor 16 Uhr die Hopfengartenstraße überqueren. Ein in Richtung Reutlinger Straße fahrender Pkw hielt an, worauf das Mädchen ohne auf den Verkehr zu achten über die Fahrbahn rannte. Eine aus der Gegenrichtung heranfahrende, 39 Jahre alte Kia-Fahrerin, deren Sicht zudem noch durch einen verkehrswidrig geparkten Lkw eingeschränkt war, hatte keinerlei Chance zu reagieren. Die Neunjährige prallte seitlich gegen den Kotflügel des Kia. Dadurch fiel sie auf den Rücken, wobei zu allem Unglück noch ein Fuß vom Hinterrad des Kia überrollt wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Einfamilienhaus in der Filderstraße in Musberg ist am Donnerstagabend zum Ziel eines Einbrechers geworden. Gegen 18.20 Uhr drang der Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Nach jetzigem Kenntnisstand entwendete der Unbekannte eine Armbanduhr und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Neuhausen (ES): Reinigungsmaschine gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Freitag zu einer in Brand geratenen Bodenreinigungsmaschine in die Bernhäuser Straße ausgerückt. Dort hatte das Gerät gegen 23.15 Uhr bei Arbeiten im Zentrallager eines Discounters wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der 28-jährige Fahrer konnte die Maschine noch ins Freie fahren und die Flammen mit einem Feuerlöscher teilweise ablöschen. Durch die Feuerwehr Neuhausen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, wurden noch Restlöscharbeiten durchgeführt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

