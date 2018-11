POL-PDKH: Unfall; Fahrer verstorben

Sprendlingen und St. Johann (ots) - 19.11.2018, 10.36 Uhr

Ein 77 jähriger Fahrzeugführer stieß beim Befahren der Ortslage Sprendlingen gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen berichteten kurze Zeit später von einem Fahrzeug, welches in langsamer Fahrweise und in "Schlangenlinien" fahrend in Richtung St. Johann unterwegs sei. In St. Johann touchierte das Fahrzeug dann einen Baum und stieß gegen die Mauer eines Anwesens. Der 77 jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer während der Fahrt einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitt und dadurch bedingt nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.

