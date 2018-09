POL-D: Gestohlenen Rädern auf der Spur - Düsseldorfer Polizei informiert über Codier-Termine im Süden der Landeshauptstadt

Düsseldorf (ots) - Gestohlenen Rädern auf der Spur - Düsseldorfer Polizei informiert über Codier-Termine im Süden der Landeshauptstadt

Im ersten Halbjahr 2018 wurden 525 Fahrräder allein im Düsseldorfer Süden gestohlen. Die Chance, seinen Drahtesel zurückzubekommen, steigt insbesondere durch die Zuweisung einer personenbezogenen Codier-Nummer, die auf den Rahmen geklebt wird.

In der Polizeiwache Benrath codieren die Bezirksbeamten und der Anzeigenaufnahmedienst Fahrräder an jedem zweiten Dienstag des Monats zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, zuerst am 11. September. Die Wache Benrath befindet sich an der Börchemstraße 23.

In der Polizeiwache Bilk können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrrad an jedem letzten Donnerstag des Monats zwischen 16 und 18 Uhr, zuerst am 27. September, codieren lassen. Die Wache Bilk befindet sich im vorübergehenden Polizeipräsidium, Haroldstraße 5.

Darüber hinaus können in Benrath nach telefonischer Absprache Termine vereinbart werden, die außerhalb der oben angegebenen Zeiten liegen.

Letztlich sei zudem noch auf die Möglichkeit hingewiesen, im Rahmen von Schulfesten oder ähnlich gelagerten Aktionstagen, nach Absprache mit den zuständigen Bezirksdienststellen, Fahrradcodierungen vornehmen zu lassen.

Unsere Polizeidienststellen sind wie folgt erreichbar

Bezirksdienst Bilk 0211/870 9320

Bezirksdienst Benrath 0211/870 9380

Polizeiwache Benrath 0211/870 9380-9382

Weitere Codier-Termine in anderen Stadtteilen der Landeshauptstadt sind unter folgendem Link zu finden:

https://duesseldorf.polizei.nrw/termin/fahrradkodiertermine

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell