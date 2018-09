POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Hünxe - A 3 - Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Hünxe - A 3 - Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 6. September 2018, 16.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Nachmittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim verletzte sich ein Mann schwer, nachdem er die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 41-jähriger Mann aus Wesel mit seinem Smart die A 3 In Fahrtrichtung Arnheim. In Höhe der Anschlussstelle Hünxe verlor er plötzlich auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der Weseler zog sich schwere Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden.

