Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 23.06.2019

Dierdorf (ots)

Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Dierdorf - Am 23.06.2019 gegen 01:00 Uhr, wurden am Busbahnhof in Dierdorf mehrere Personen kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass ein 17-jähriger aus der Verbandsgemeinde Dierdorf mit dem PKW seines Vaters unterwegs war, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

