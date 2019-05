POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit zwei Verletzten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Am Mittwochmorgen (07:45 Uhr) beabsichtigte ein 62-jähriger Pkw-Führer aus Mülheim an der Ruhr von der Herner Straße aus nach links in die Karlsbader Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Pkw einer 42-Jährigen aus Recklinghausen. Sie befuhr die Herner Straße geradeaus in südlicher Richtung. Der Beifahrer des 62-Jährigen und die 42-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand 13.000 Euro Sachschaden.

