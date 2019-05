Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Schwerverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 69-Jähriger aus Recklinghausen mit seinem Pkw die Halterner Straße in südlicher Richtung. In Höhe der Kreuzung Zeppelinstraße stieß er mit dem Pkw einer 73-Jährigen aus Marl zusammen. Die Marlerin und ihr 74-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zur ärztlichen Versorgung wurden sie in ein Recklinghäuser Krankenhaus transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

