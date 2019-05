Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei sucht Tabakdiebe - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 14. Februar 2019, gegen 9 Uhr, wurden zwei Männer in der Filiale einer Handelskette an der Straße Hoppenwall videografiert. Den beiden Männern werden beschuldigt, Tabakwaren in größerem Umfang im Geschäft gestohlen zu haben. Fotos der gesuchten Täter finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herten-bandendiebstahl

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell