Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr warteten ein 61-Jähriger aus Marl, ein 54-jähriger Dortmunder und ein 39-Jähriger aus Herne in ihren Pkw, auf der Gelsenkirchener Straße in Höhe der Ewaldstraße, an einer roten Ampel. Ein 35-Jähriger aus der Türkei fuhr ungebremst auf das letzte Fahrzeug auf. Alle drei Pkw wurden zusammengeschoben. Es entstand 6.000 Euro Sachschaden. Die drei wartenden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

