Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 23.06.2019

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57578 Elkenroth, L 286 Unfallzeit: 22.06.2019, 06:30 Uhr Hergang: Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es an der besagten Örtlichkeit zwischen Elkenroth und Weitefeld, als ein LKW der Heizöl ausliefert und ein weißer Lkw mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammenstießen. Während der Fahrer des Heizölfahrzeugs stehen blieb, setzte der Fahrer des weißen Lkw unbeirrt seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen unter 02741/9260

2. Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 57562 Herdorf, Friedrichstraße Tatzeit: 21.06.2019 bis 22.06.2019, 05:30 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter zerkratzten im o.a. Tatzeitraum einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw komplett über die Seiten sowie die Motorhaube. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf.

3. VU- ohne verletzte

Unfallort: 57567 Daaden Ortsteil Biersdorf, Betzdorfer Straße Unfallzeit: 22.06.2019, 13:24 Uhr Hergang: Zu einem leichten Blechschaden kam es am 22.06.3029, 13:24 Uhr, auf dem Parkplatz des REWE Marktes in Biersdorf. Eine Pkw Fahrerin hatte beim rangieren bzw Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt.

4. Diebstahl

Tatort: 57520 Derschen, Wiesengelände Tatzeit: 21.06.2019- 22.06.2019, 13:45 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten auf einem Wiesengelände in Derschen ein Weidezaungerät. Ein erster Hinweis deutet auf eine Frau in einem roten Kleinwagen. Auch hier ist die Polizei auf die Hilfe von Zeugen angewiesen.

5. Diebstahl

Tatort: 57567 Daaden, Wiesengelände Im Metzbachtal Tatzeit: 21.06.2019- 22.06.2019, 13:47 Uhr Hergang: Bisher unbekannte Täter entwendeten auf dem Wiesengelände/landwirtschaftlichen Fläche von zwei landwirtschaftlichen Geräten jeweils die dort angebrachten Zapfwellen. Auch hier wäre es schön, wenn sich Zeugen melden würden.

6. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57567 Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz Unfallzeit: 22.06.2019, 14:59 Uhr Hergang: Zu einem kleinen Parplatzrempler kam es zwischen zwei Fahrzeugen auf dem Marktplatz in Daaden, bei dem es bei Blechschaden blieb.

7. Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 57548 Kirchen/Wehbach, Steinstraße Tatzeit: Feststellzeit 22.06.2019, 16:21 Uhr Hergang: An einem dort befindlichen Pkw wurden durch bisher nicht bekannten Täter 2 Reifen an einem Pkw zerstochen. zeugenhinweise bitte an die Polizei in Betzdorf

8. Verkehrsunfall ohne Verletzte

Unfallort: 57518 Alsdorf, Boelstraße Unfallzeit: 22.06.2019, 16:20 Uhr Hergang: Zu einem etwas kuriosen Unfall kam es in Alsdorf. Beim Aufladen auf einen Autoanhänger brach ein Sicherungsteil und der Pkw rollte den Anhänger hinab und stieß in die Scheibe eines dort befindlichen Autohauses, wodurch die Scheibe zerstört wurde.

9. Trunkenheit im Verkehr

Tatort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: 22.06.2019, 19:06 Uhr Hergang: Durch namentlich bekannte zeugen wurde die Polizei in Betzdorf darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Betzdorf, Wilhelmstraße, eine Lkw Zugmaschine in Schlangenlinien fahren würde. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug stoppen. Eine Überprüfung ergab, dass der ausländische Fahrzeugführer mit über 2 Promille unterwegs war. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt. Eine Blutprobe war fällig. Der Spediteur wurde in Kenntnis gesetzt und kann seinen Lkw nach Zahlung einer Sicherheitsleistung auslösen.

10. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 57567 Daaden, Bergstraße Unfallzeit: 22.06.2019, 18:03 Uhr Hergang: Ein Radfahrer fuhr die Bergstraße hinab in Richtung Ortsmitte. Hierbei war er kurz abgelenkt und bemerkte einen entgegenkommenden Pkw zu spät. Um eine Kollision zu vermeiden versuchte er ein Ausweichmanöver, verlor jedoch die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Die erlittenen Schürfwunden mussten im Krankenhaus Kirchen behandelt werden.

11. Führen eines Kleinkraftrades ohne die erforderliche Fahrerlaubnis aber dafür unter Betäubungsmitteleinfluss

Tatort: 57518 Alsdorf, L 280 Tatzeit: 22.06.2019, 23:00 Uhr Hergang: Ein Polizeistreife fiel ein Kleinkraftrad auf, welches mit über 40 km/h u.a. im Ortsbereich Alsdorf geführt wurde. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der junge Fahrzeugführer nur eine Prüfbescheinigung für Mofas hatte. Was aber dafür wohl noch vorhanden war, waren Drogen im Blut. Somit war die Fahrt für den jungen Fahrer zu Ende. Neben der Blutprobe kommen nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf ihn zu.

12. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 57518 Betzdorf, Benjamin-Fox-Straße Tatzeit: 23.06.2019, 04:25 Uhr Hergang: Als eine Polizeistreife ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad im Bereich der Hauptstraße in Wallmenroth kontrollieren wollte, gab der Fahrer gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. Nachdem der Fahrer versuchte durch diverse Straßen im Ortsbereich Betzdorf den Streifenwagen abzuhängen, der im gebührenden Abstand folgte, verlor der Fahrer im o.a. Bereich auf einem Wiesengrundstück die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Zum Glück wurde aufgrund der nassen, weichen Wiese niemand verletzt. Grund dieser völlig unsinnigen Fluchtaktion war, dass der Fahrer keinen erforderlichen Führerschein bzw. Fahrerlaubnis hatte und das Kleinkraftrad zudem nicht versichert ist. Auf ihn warten nun diverse Strafanzeigen. Die Eltern wurden noch in der Nacht informiert. Was alles durch diesen Schwachsinn hätte passieren können, hat der Jugendliche wohl nicht bedacht.

13. Ruhestörungen

Und natürlich wieder die vielen, obligatorischen Ruhestörungen unter Nachbarn, die einfach mit einem Gespräch oder einer Bitte zu klären gewesen wären. Die Polizei ist gerne bereit dort Abhilfe zu schaffen, es wäre aber schön wenn der verantwortungsvolle, mündige Bürger dies in einem gesitteten Gespräch zunächst einmal selbst versucht, damit die Polizei ihren ureigensten Aufgaben der Strafverfolgung und Prävention nach kommen kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell