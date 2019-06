Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg - Häuslicher Unfall mit Einsatz eines Rettungshubschrauber

Betzdorf (ots)

Bei Arbeiten in seiner Garage am Nachmittag des 21.06.2019 klemmt sich der 78-jährige, alleinige Hausbewohner einen Fuß in den Abdeckbrettern einer Werkstattgrube ein. Bei dem Versuch den Fuß herauszuziehen zieht er sich eine stark blutende Beinverletzung zu und stürzt. Er bleibt hilflos auf dem Garagenboden liegen, wird aber wenig später von einem aufmerksamen Nachbarn gefunden, der die Hilferufe hört. Neben der Polizei kommen ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte wird nach der Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

