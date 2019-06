Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Autobahn 3 - Fußgängerin verursacht Verkehrsunfall

Großholbach (ots)

Am gestrigen Sonntag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Autobahn 3 in Richtung Köln zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Ein 77-jährige aus der Vulkaneifel war als Beifahrerin eines Pkw, welcher auf Grund eines technischen Defektes liegen geblieben war, unterwegs. In der Folge entschied sie sich, die Mittelschutzplanke zu übersteigen, um zu der gegenüberliegenden Notrufsäule zu gelangen. Auf Grund der eingerichteten Baustelle verlaufen dort zwei weitere Fahrstreifen in Richtung Köln. Nach dem Sie die dortige Fahrbahn betreten hatte, musste ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessen derart bremsen, dass ein nachfolgender 55-jähriger Pkw-Fahrer auf das Heck des Hessen auffuhr. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

