POL-VDKO: Kradfahrer tödlich verunglückt

Am heutigen Samstag, den 01.06.2019, gegen 16.10 Uhr, kam es auf der BAB 48, Fahrtrichtung Trier zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 68-jähriger, niederländischer Kradfahrer in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der AS Ochtendung zu Fall und prallte in die rechtsseitige Schutzplanke. Der Motorradfahrer erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Richtungsfahrbahn Trier war rund 4 Stunden voll gesperrt. Im Stau stehende Verkehrsteilnehmer wurden aufgrund der Hitze mit Getränken versorgt. Im Einsatz waren das DRK, die angrenzenden Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber, die Autobahnmeisterei, sowie die Polizei.

