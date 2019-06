Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht nach Smalltalk

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, den 18.06.2019 / 19:15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße vor dem Kino in Hachenburg. Hierbei beschädigte ein PKW beim Ausfahren von einem Parkplatz einen anderen PKW, welcher an diesem Parkplatz vorbeifuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die vermeintliche Fahrzeugführerin des Unfallverursachenden Fahrzeugs verließ, - nach einem kurz gehaltenem Gespräch mit der Geschädigten, die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise zur Tataufklärung, insbesondere dem Verursacherfahrzeug liefern?

Diese bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell