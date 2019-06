Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019 / 11:15 Uhr kam es in der Friedrichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, welche durch eine Zeugin mitgeteilt wurde. Hierbei beschädigte ein grauer VW beim Ausparken ein ebenfalls dort geparkten schwarzen Seat IBIZA. Der Fahrzeugführer des Unfallverursachenden PKW entfernte sich, - nachdem er kurzzeitig aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg.

