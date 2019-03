Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Bad Westernkotten - Einbrüche im Mühlenweg

Erwitte (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Mühlenweg in Bad Westernkotten. Um 3.34 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in eine Klinik am Mühlenweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen zerstörten sie das Türschloss. Anschließend brachen sie die Büroräume in der Empfangshalle mit den Schränken und Behältnissen auf und durchsuchten sie. Aus den Räumen entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel und eine Bargeldkassette. Mit einem der gestohlenen Fahrzeugschlüssel klauten sie dann auch noch den weißen VW Turan mit dem Kennzeichen SO-LE8941. An dem gestohlenen Wagen ist auch eine Werbeaufschrift angebracht. Aufgrund einer Überwachungsanlage konnte festgestellt werden, dass die beiden Täter um 4.18 Uhr die Klinik wieder verließen. Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: 170 bis 190 cm lang, schlanke Statur, trug zur Tatzeit eine blaue Steppjacke, schwarze Kapuze, schwarze Jogginghose mit roten Streifen und dunkle Sneaker. Der zweite Täter war zirka 160 cm lang, trug eine rote Mütze, war dunkel gekleidet und hatte dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Weiterhin führte er einen Rucksack mit sich.

In der gleichen Straße hebelten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag, 7.15 Uhr, das Fenster einer Arztpraxis auf. Aus den Räumlichkeiten wurde daraufhin Bargeld entwendet. Aufgrund der Tatortnähe ist es nicht auszuschließen, dass beide Taten durch die gleichen Täter verübt worden sein könnten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

