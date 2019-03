Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 8.20 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau vom Möhnesee mit ihrem Wagen von Buecke in Richtung Deiringsen. An der vorfahrtsberechtigten Arnsberger Straße (B229) hielt sie am Stopp-Zeichen ihren Wagen an. Ein 34-jähriger Mann vom Möhnesee fuhr ebenfalls mit seinem Auto hinter der Frau in die gleiche Richtung. Am Stopp-Zeichen schaute er kurz nach links und setzte seine Fahrt fort. Hierbei fuhr er der Frau von hinten auf. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und wollte sich selbständig ins Krankenhaus begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. (reh)

