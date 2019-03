Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schließfächer der Packstation der Post in der Blücherstraße in Koblenz aufgebrochen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 21.03.2019, machten sich Unbekannte an der Packstation der Deutschen Post in der Blücherstraße zu schaffen. Diese hebelten mit brachialer Gewalt zwei der Fächer auf. Aus einer dieser wurde der Inhalt gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

