Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Flensburg/ Kupfermühle - Kontrollen durch Bundespolizei am Wochenende: Zehn unerlaubte Einreisen und Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Flensburg/ Kupfermühle

Am vergangenen Wochenende hat die Flensburger Bundespolizei bei Kontrollen in den grenzüberschreitenden Zügen und Fernreisebussen aus Dänemark wieder Personen festgestellt, die ausweislos waren oder nicht die erforderlichen Einreisedokumente vorweisen konnten. Bei diesen Kontrollen am Bahnhof wurden insgesamt 10 Personen festgestellt. Die Männer, Frauen und Kinder wurden zwecks Feststellung der Identität mit zur Dienststelle genommen. Es handelte sich um Personen aus Afghanistan, Iran, Irak und Albanien im Alter von 1 bis 34 Jahren. Sie erhielten Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise und wurden an die zuständigen Ausländerbehörden weitergeleitet.

Die dänische Polizei hatte einen 32-jährigen Mann aus Afghanistan zurückgewiesen und an die Bundespolizei übergeben. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ein aus Dänemark kommendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in Kupfermühle. Der 34-jährige dänische Fahrer konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, aber er konnte den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Dieser lag angeblich in seiner Flensburger Wohnung. Somit wurde er von den Beamten dorthin begleitet. Aber auch in seiner Wohnung fand sich kein Führerschein. Nach einer Abfrage im deutschen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass ihm per Verfügung das Recht auf Dauer entzogen wurde, in Deutschland ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Da er dies missachtet hatte bekam der Mann eine Strafanzeige und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch seine dänische Fahrerlaubnis nützte ihm in diesem Fall nichts.

