POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Harzburg.

Am Donnerstag, den 03.05.2018, meldete sich die Halterin eines blauen Seat bei der Polizei, um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit Flucht zu erstatten. Sie wurde von einem Zeugen informiert, dass am 01.05.2018, gegen 18.00 Uhr, der Fahrer eines silberfarbenen Passat Combi die Josefstraße in Harlingerode befahren habe und dabei gegen ihren am Fahrbahnrand parkenden Seat gestoßen sei. Durch den Anstoß wurde der Seat vorn links durch Lackabrieb beschädigt. Der Schaden hat eine Höhe von ca. 400,- Euro. Der Verursacher ist allerdings weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Wer weitere Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht in Goslar-Wiedelah:

Der Fahrer eins Citroen Berlingo meldete sich ebenfalls bei der Polizei, nachdem er einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Er hatte das Fahrzeug am 03.05.2018, gegen 08.00 Uhr, in Wiedelah an der Wülperoder Straße in Höhe des Sportplatzes zum Parken abgestellt. 10 Minuten später kehrte er zum Citroen zurück und stellte fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden ist. Vermutlich wurde der Schaden im Vorbeifahren mit einem anderen Fahrzeug verursacht. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro zu kümmern und verließ damit unerlaubt die Unfallstelle. Auch hier werden Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Diebstahl der Kennzeichen von Pkw:

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem geparkten Skoda Octavia beide Kennzeichenschilder HZ-PX 260. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit vom Donnerstag, den 03.05.2018, zwischen 13.15 Uhr und 22.30 Uhr, in Goslar-Vienenburg auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Osterwiecker Straße Nr. 11.

Diebstahl aus Baufahrzeug in Goslar-Lengde:

In der Zeit von Mittwoch, den 02.05.2018, 18.30 Uhr, bis zum Zeitpunkt der Feststellung am 03.05.2018, gegen 06.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen VW Crafter auf unbekannte Weise geöffnet. Anschließend entwendeten sie daraus einen Winkelschleifer, eine Rüttelplatte, einen Stampfer, einen Laubbläser und Arbeitshandschuhe. Der Kleintransporter parkte zur Tatzeit in Lengde in der Straße im Winkel am Fahrbahnrand.

