Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wagen beschädigt und abgehauen

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.00 Uhr, wurde in der Bökenförder Straße durch einen unbekannten Täter der dort geparkte VW Golf, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer, beschädigt. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

