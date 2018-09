POL-MI: Raubüberfall auf Spielothek, 08.09.2018, 05:00 Uhr, Thyssenstraße

Lübbecke (ots) - Ein bis dato unbekannter maskierter Täter betrat gegen 05:00 Uhr die Spielhalle, bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und raubte letztendlich die gesamten Tageseinnahmen. Nach Tatbegehung flüchtete er unerkannt zu Fuß in Richtung B239. Eine eingeleitete Fahndung verlief bis dato ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, komplett schwarz gekleidet, Bartträger, hatte sich mit einem Schal maskiert, führte eine Schusswaffe mit sich. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571-88660.

