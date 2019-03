Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Diebstahl ohne Diebesgut

Werl (ots)

Am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr schlich sich ein bislang unbekannter Täter durch eine lediglich zugezogene Außentür ins Innere eines Wohnhauses in der Holtumer Bundesstraße in Holtum. Dort durchsuchte er mehrere Schränke nach Diebesgut. Eine Hausbewohnerin nahm Geräusche in einem Zimmer wahr und entdeckte den Täter. Bevor er etwas entwenden konnte, flüchtete er fußläufig mit einer auf der Straße wartenden weiteren Person über die Holtumer Bundesstraße in Richtung Hemmerde. Der Täter kann beschrieben werden als ein zirka 175 cm großer, schlanker Mann mit dunklen, gelockten Haaren. Zur Tatzeit war er mit einem blauen Pullover oder einer blauen Jacke bekleidet. In der Nähe des Tatortes befand sich noch eine Person, vermutlich eine Frau. Sie war zirka 160 cm groß und trug zur Tatzeit eine rote Hose oder Strumpfhose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000. (sp)

