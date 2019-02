Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Einbruch in Gartencenter; Esens - Unfallflucht

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Gartencenter

Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Gartencenter in Westerholt verschafft und Bargeld entwendet. Der Vorfall in der Esenser Straße ereignete sich zwischen Freitag, 18:45 Uhr, und Samstag, 07:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein weißer Audi A3 ist am Samstag in der Gemeinde Blomberg auf dem Parkplatz eines Discounters durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Die bislang unbekannten Verursacher entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden an dem Audi durch ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw verursacht wurde. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr an der Mühlenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Esens unter 04971 92718110 zu melden.

