Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Firmeneinbruch in Benninghausen

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 3.30 Uhr drang ein unbekannter Täter auf ein Firmengelände an der Ünninghauser Straße in Benninghausen ein. Nach dem er erfolglos versuchte eine Werkshallentür aufzuhebeln gelangte er über ein Rolltor in das Gebäude. Dort legte er sich bereits Diebesgut zum Abtransport auf einen Rollwagen bereit. Im Inneren der Halle löste er einen Alarm aus und entfernte sich vom Tatort, bevor ein Berechtigter eintreffen konnte. Das bereitgestellte Diebesgut ließ er vor Ort zurück. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell