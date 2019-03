Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Täter stiehlt Autoantennen

Erwitte (ots)

Ein Zeuge konnte am Donnerstagabend, gegen 22.55 Uhr, im Gieselerweg in Bad Westernkotten einen bislang unbekannten Täter dabei beobachten, wie er aus Richtung Antoniusstraße kam und im Bereich des Gieselerweg an mindestens drei Autos die Antennen abschraubte. Anschließend entfernte er sich mit diesen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Um die 30 Jahre alt, zirka 180 cm lang. Er trug zur Tatzeit eine blaue Jacke mit einer hellen Kapuzenjacke darunter. Weiterhin hatte er eine weiße oder beige Hose an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell