Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Leichtverletzte auf der Arnsberger Straße

Soest (ots)

Am Donnerstag, gegen 9 Uhr, befuhr eine 37-jährige Soester Autofahrerin die vorfahrtsberechtigte Arnsberger Straße in Richtung Möhnesee. Zur gleichen Zeit befuhr 80-jähriger Autofahrer aus Diemelstadt die A 44 in Richtung Dortmund. Er verließ die Autobahn an der Abfahrt Soest und wollte an der Arnsberger Straße, nach links in Richtung Soest, seine Fahrt fortsetzen. Im Kreuzungsbereich stieß er dann mit der Soesterin zusammen. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer leichtverletzt und konnte nach einer Untersuchung im Krankenhaus, dieses wieder verlassen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Arnsberger Straße musste zwischenzeitlich im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. (reh)

