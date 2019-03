Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl/Wickede/Möhnesee - Polizei durchsucht Wohnungen (Folgemeldung)

Werl/Wickede/Möhnesee (ots)

Am Donnerstag, um 06:00 Uhr, kam zu einem Polizeieinsatz an insgesamt sechs Objekte in Werl, Wickede und am Möhnesee. In Werl wurden Wohnungen an der Panningstraße, dem Justus-Liebig-Platz, am Kiebitzweg und in der Erbsälzerstraße durchsucht. In Wickede wurde ein Objekt an der Fichtenstraße kontrolliert. In Möhnesee-Wamel schließlich wurde eine Wohnung an der Bahnhofstraße von den Beamten aufgesucht. An der Panningstraße in Werl und in Wickede wurden die Wohnungen zuerst durch Spezialeinsatzkräfte betreten. Hier hatte es im Vorfeld Hinweise auf Schusswaffen gegeben. Die Polizisten trafen in keinem der Objekte auf Widerstand. Schusswaffen wurden nicht gefunden. Für einen 24-jährigen Mann aus Werl und ein 31-jähriger Mann aus Möhnesee bestehen Abschiebehaftbefehle nach Albanien. Vier weitere albanische Staatsbürger wurden zu Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen mitgenommen. In den Wohnungen wurden zahlreiche Dokumente, Ausweisdokumente, Handys und Computer sichergestellt. Diese werden jetzt durch die ermittelnden Behörden ausgewertet. In zwei Wohnungen konnten außerdem geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusen von Ausländern, Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise und illegalem Aufenthalt in der Bundesrepublik. Außerdem wird wegen vielfachem Sozialleistungsbetrug ermittelt. An dem Einsatz waren neben der Polizei auch das Ausländeramt und die Staatsanwaltschaft beteiligt. Die Auswertungen der sichergestellten Beweisstücke sowie weitere Ermittlungen werden die beteiligten Behörden sicherlich noch eine Weile beschäftigen. (lü

