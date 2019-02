Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, 19. Februar 2019, fuhr ein 58-jähriger Böseler gegen 18.30 Uhr mit einem Pkw Renault von einem Parkplatz auf die Friesoyther Straße in Richtung Aumühlen auf. Hierbei übersah er eine Fahrradfahrerin, die die Friesoyther Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 72-jährige Fahrradfahrerin aus Bösel leicht verletzt. Die Höhe des Unfallschadens ist derzeit nicht bekannt.

