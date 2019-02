Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 19. Februar 2019 befuhr ein 29-jähriger Lastruper gegen 14.45 Uhr mit seinem BMW die Linderner Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am 19. Februar 2019 befuhr eine 74-jährige Cloppenburgerin gegen 16.00 Uhr mit ihrem Pkw Daimler die Löninger Straße in Richtung Bundesstraße 213. Von dort wollte er nach links in die Fritz-Reuter-Straße abbiegen und touchierte hierbei den Ford Fiesta einer 49-jährigen Löningerin. Die Verursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Essen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. Februar 2019 schnitt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 20.38 Uhr mit seinem Pkw aus einer Kurve (Artlandstraße) kommend, die Fahrbahn eines entgegenkommenden 63-jährigen Quakenbrückers, der mit einem Pkw Daimler unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 63-Jährige nach links aus und streifte dabei eine Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen

