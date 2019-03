Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Rettungstransportwagen zusammengestoßen

Soest (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Wickede befuhr am Donnerstag gegen 7.05 Uhr die Werler Landstraße in Richtung Soest. Im Bereich der Tankstelle vor der Clevischen Straße, wollte sie nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Rettungstransportwagen (RTW) die Werler Landstraße mit Sonder- und Wegerechten in die gleiche Fahrtrichtung. Nach Zeugenaussagen fuhren schon zahlreiche Fahrzeuge möglichst weit rechts, damit der RTW besser durchkommen konnte. Im Bereich der späteren Unfallstelle bildete sich ein verkehrsbedingter Rückstau, den die RTW-Besatzung links überholen wollte, zumal kein Gegenverkehr vorhanden war. Dies schien die nach links abbiegende Wickederin jedoch nicht bemerkt zu haben und stieß, trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Einleitung eines Ausweichmanövers des RTW, mit diesem zusammen. Die Wickederin wurde nach dem Unfall mittels RTW zur stationären Behandlung in das Klinikum gebracht. Der Beifahrer im RTW konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachsachen in Höhe von zirka 15.000 Euro. (reh)

