POL-E: Essen: Im Hausflur angegriffen und beinahe Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel: Eine 78- jährige Frau wurde in dem Hausflur ihrer Wohnung an der Immestraße am Samstagabend (8. Dezember) angegriffen und beinahe die Handtasche geraubt. Gegen 18:15 Uhr kehrte die Essenerin zu ihrer Wohnung zurück. Sie schloss die Eingangstür des Wohnhauses auf und wunderte sich noch, dass diese nicht ins Schloss fiel. In dem Moment riss Jemand an ihrer Handtasche. Die 78- Jährige hielt diese vehement fest und schrie laut um Hilfe. Dadurch wurden Nachbarn aufmerksam und öffneten ihre Wohnungstür. Der mutmaßliche Räuber flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 175 cm groß, hat eine hagere Gestalt, kurze, schwarze Haare und eingefallene Wangen. Er trug einen drei-Tage-Bart und dunkle Kleidung. Das Kriminalkommissariat 31 sucht Zeugen, denen möglicherweise eine verdächtige Person in Tatortnähe aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

